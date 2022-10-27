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Другое     27.10.2022 09:35

Государства-участники СНГ подписали соглашение о выдаче друг другу беглых коррупционеров

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Теги:  СНГ  коррупция  соглашение 

27 октября. Mossovetinfo.ru - Соглашение о выдаче друг другу беглых коррупционеров подписано государствами-участники СНГ, сообщила пресс-служба госагентства Казахстана по противодействию коррупции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции», — отмечается в сообщении.

Данное соглашение в окончательной редакции было подписано на саммите СНГ в Астане 14 октября, хотя документ был подготовлен ещё в 2008 году.

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Теги: 
СНГ  коррупция  соглашение 

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