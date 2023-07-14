16 июля — Mossovetinfo.ru — Российские системы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно «глушат» сигнал GPS поставляемых Западом оружия и техники ВСУ, в том числе на ряде моделей оружия, считавшегося неуязвимыми, - пишет британское издание The Economist.
"GPS, которым управляют американские космические силы, был разработан для военных. Через него наводятся бомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты GMLRS, которые в больших количествах используются ВСУ. Но русские часто блокируют системы определения местоположения, установленные на это оружие, иногда это касается даже моделей, считавшихся неуязвимыми", - сообщает The Economist.
«Утечка документов Пентагона показала, что существующие фильтры для предотвращения помех не помогают защитить американское оружие в зоне спецоперации», — говорится в материале.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут подавлять боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS.
Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало
, что российские средства борьбы с высокоточным оружием Рособоронэкспорт представит на форуме "Армия-2023".
Также сообщалось, со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта, что в сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высоко востребованы унифицированные модули радиопомех системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э", а также автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Устройства способны осуществлять радиоэлектронное подавление навигационной аппаратуры высокоточного оружия, и предотвращать наведение его элементов в назначенной зоне, а также информационно обеспечивать прикрываемые объекты. Системы могут управляться дистанционно и работать в автономном автоматизированном режиме.