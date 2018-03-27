Грибные фермы запустят в Подмосковье в 2018 году

27 марта. Mossovetinfo.ru - Грибные фермы, которые намечено запустить в Подмосковье в 2018 году, будут производить 63,3 тысячи тонн грибов и компоста в год. Об этом сообщил министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, чьи слова распространила с пресс-служба правительства Московской области.



По словам Разина, в 2018 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию три грибоводческие фермы и компостный завод.



Инвестиции в проекты по грибоводству составят 5,6 миллиарда рублей.