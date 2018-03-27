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Другое     27.03.2018 20:52

Грибные фермы запустят в Подмосковье в 2018 году

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Теги:  Московская область  грибы  грибоводство 

27 марта. Mossovetinfo.ru - Грибные фермы, которые намечено запустить в Подмосковье в 2018 году, будут производить 63,3 тысячи тонн грибов и компоста в год. Об этом сообщил министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин, чьи слова распространила с пресс-служба правительства Московской области.

По словам Разина, в 2018 году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию три грибоводческие фермы и компостный завод.

Инвестиции в проекты по грибоводству составят 5,6 миллиарда рублей.

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Теги: 
Московская область  грибы  грибоводство 

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