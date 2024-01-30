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ИИ стремительно увеличивает потребление энергии в центрах обработки данных
26 февраля — Mossovetinfo.ru — ИИ стремительно увеличивает потребление энергии в центрах обработки данных, оператор...
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07.02.2024, 07:41
Китай выдвинул этическую инструкцию по исследованию интерфейса «мозг-компьютер»
7 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай выдвинул свою первую этическую инструкцию для нормализации исследований в обла...
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30.01.2024, 07:59
Neuralink Илона Маска имплантировал мозговой чип первому человеку
30 января — Mossovetinfo.ru — Первый пациент-человек получил имплантат от стартапа Neuralink, занимающегося мозговыми чи...