ИИ стремительно увеличивает потребление энергии в центрах обработки данных

26 февраля — Mossovetinfo.ru — ИИ стремительно увеличивает потребление энергии в центрах обработки данных, операторы центров обработки данных перемещают вычислительные мощности в места, где находятся наиболее чистые электроны, в попытке уменьшить, - информирует Bloomberg.



Климатические риски, вызванные вычислениями, управляемыми искусственным интеллектом, имеют далеко идущие последствия и будут усугубляться без существенного перехода от электроэнергии, работающей на ископаемом топливе, к экологически чистой энергии. Главный исполнительный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект достиг “переломного момента”. Он также сказал, что стоимость центров обработки данных удвоится в течение пяти лет из-за появления нового программного обеспечения.



В январе текущего года Международное энергетическое агентство (IEA) выступило с прогнозом, что объём энергии, потребляемой дата-центрами, в результате роста криптовалют и ИИ-систем может увеличится более чем вдвое за три года. Отмечается, что рост потребления компенсируется появлением новых источников энергии.



В частности, МЭА прогнозирует десятикратный рост потребления электричества компанией Google при расширении её языковой модели Bard. Также отмечается, что всего несколько изображений, созданных искусственным интеллектом, потребляют столько же электроэнергии, сколько требуется для зарядки одного смартфона.



IEA сообщила, что дополнительная нагрузка на мировую энергетическую сеть будет эквивалентна добавлению «минимум одной Швеции или максимум одной Германии».