Илон Маск признан «Человеком года-2021» по версии журнала Time

13 декабря, Mossovetinfo.ru - Самый богатый человек мира с состоянием более в 250 миллиардов долларов, владелец компаний Tesla, SpaceX, миллиардер Илон Маск назван «Человеком года-2021» по версии журнала Time. Церемония объявления транслировалась на YouTube.



Time отмечает среди заслуг бизнесмена его заинтересованность позитивно влиять в глобальном масштабе на вопросы изменения климата, развития искусственного интеллекта, криптовалют. Также отмечена способность Маска любым его твитом обвалить или поднять весь фондовый рынок или акции любой компании.