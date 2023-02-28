Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

28 февраля, Mossovetinfo.ru - Американский предприниматель Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, сообщает издание Bloomberg. В публикации отмечается, что Генеральный директор Tesla выиграл от 100-процентного роста акций производителя электромобилей по сравнению с их минимумом в январе и состояние Маска оценивается в $187 млрд.



Второе место у Бернар Арно с $185 млрд. - главы и владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton).



Третье место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу с состоянием $117 млрд.