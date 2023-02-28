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Другое     28.02.2023 07:45

Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей мира

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Теги:  Илон Маск 

28 февраля, Mossovetinfo.ru - Американский предприниматель Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира, сообщает издание Bloomberg. В публикации отмечается, что Генеральный директор Tesla выиграл от 100-процентного роста акций производителя электромобилей по сравнению с их минимумом в январе и состояние Маска оценивается в $187 млрд.

Второе место у Бернар Арно с $185 млрд. - главы и владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton).

Третье место принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу с состоянием $117 млрд.

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Карта места

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Теги: 
Илон Маск 

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