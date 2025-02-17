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28.02.2025, 04:44
Индекс Nikkei упал на 2,84% на ожиданиях введения США пошлин на товары из Канады и Мексики
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже об...
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17.02.2025, 13:04
DeepSeek была запущена в системе правительственных услуг в нескольких китайских городах
17 февраля — Mossovetinfo.ru — В воскресенье все районы и различные ведомства правительства города Шэньчжэнь (прови...
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17.02.2025, 07:38
Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности
17 февраля— Mossovetinfo.ru — Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве гарантий безопасности, ...