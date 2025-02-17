Индекс Nikkei упал на 2,84% на ожиданиях введения США пошлин на товары из Канады и Мексики

28 февраля — Mossovetinfo.ru — Японский индекс Nikkei 225 через час с небольшим после начала торгов на Токийской бирже обрушился на 1000 пунктов до отметки 37169.59, следует из данных торгов, Падение связывают с намерением новой администрации Белого дома ввести пошлины на товары из Мексики и Канады, - сообщают РИА Новости.



Максимальное падение составило 1086 пунктов, что составляет 2,84%.



Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что планы ввести пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остаются неизмененными, и новые сборы вступят в силу 4 марта.



Трамп допустил, что США откажутся от идеи введения пошлин на импорт из Великобритании и страны договорятся о свободной торговле. Соответствующее заявление он сделал в четверг на совместной с премьером Великобритании Киром Стармером пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.



Правительство Канады в круглосуточном режиме работает над тем, чтобы США не ввели обещанные президентом Дональдом Трампом тарифы. Об этом 27 февраля заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо в Монреале. Его выступление транслировали национальные телеканалы.