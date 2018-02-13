Из-за майнинга криптовалют Исландии грозит дефицит электроэнергии

13 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В Исландии наблюдается почти экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют и уже в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением страны, что может привести к дефициту электроэнергии в стране сообщил BBC представитель энергетической компании HS Orka Иоганн Снорри Сигурбергссон.



«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — заявил Сигурбергссон.



Он подсчитал, что компьютеры, добывающие биткоины, в ближайшее время будут потреблять в Исландии 840 гигаватт часов электроэнергии для центров обработки данных и систем охлаждения. В то же время жилые дома региона ежегодно используют около 700 гигаватт-часов.



В Исландии проживает около 340 000 человек. Почти 100% энергии в Исландии происходит из возобновляемых источников.