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Другое
11.10.2023, 08:44
Израиль уничтожил систему наблюдения за воздушным пространством ХАМАС в секторе Газа
11 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передовые системы, разработанные ХАМАС, кото...
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Другое
03.10.2023, 09:50
Турция проводит антитеррористическую операцию на всей своей территории
3 октября — Mossovetinfo.ru — Силы безопасности Турции проводят крупномасштабную антитеррористическую операцию по...
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Другое
25.09.2023, 08:11
ВСУ заявили о "фактическом уничтожении" морского вокзала в Одессе
24 сентября — Mossovetinfo.ru — Зернохранилище повреждено и фактически уничтожен морской вокзал в Одессе на Украине...