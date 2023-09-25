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Другое     11.10.2023 08:44

Израиль уничтожил систему наблюдения за воздушным пространством ХАМАС в секторе Газа

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Теги:  Израиль  ЦАХАЛ  Палестина  Хамас  система видеонаблюдения  уничтожение  состояние войны 

11 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передовые системы, разработанные ХАМАС, которые использовались для обнаружения самолетов над сектором Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном telegram-канале.

"Авиация Армии обороны Израиля уничтожила разработанные террористической организацией ХАМАС передовые системы наблюдения за воздушным пространством, которые использовались для обнаружения самолетов в небе над сектором Газа. На протяжении многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных в водонагревателях во всей Газе", - сообщает ЦАХАЛ.

"Вчера израильские ВВС нанесли удар по всем объектам сети и уничтожили способность ХАМАС формировать точную картину неба", - говорится в заявлении армии.

Также сообщается, что в течение минувшей ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 80 объектам в Бейт-Хануне в секторе Газа, среди них, - подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС.

Израиль находится в состоянии войны, после того, как военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады Аль-Кассам объявило об операции Потоп Аль-Аксы против Израиля.
По последним данным число погибших жителей Израиля превысило 1200 человек, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.

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Теги: 
Израиль  ЦАХАЛ  Палестина  Хамас  система видеонаблюдения  уничтожение  состояние войны 

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