Израиль уничтожил систему наблюдения за воздушным пространством ХАМАС в секторе Газа

11 октября — Mossovetinfo.ru — Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила передовые системы, разработанные ХАМАС, которые использовались для обнаружения самолетов над сектором Газа. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы, опубликованном в ее официальном telegram-канале.



"Авиация Армии обороны Израиля уничтожила разработанные террористической организацией ХАМАС передовые системы наблюдения за воздушным пространством, которые использовались для обнаружения самолетов в небе над сектором Газа. На протяжении многих лет ХАМАС создавал сеть высококачественных камер, спрятанных в водонагревателях во всей Газе", - сообщает ЦАХАЛ.



"Вчера израильские ВВС нанесли удар по всем объектам сети и уничтожили способность ХАМАС формировать точную картину неба", - говорится в заявлении армии.



Также сообщается, что в течение минувшей ночи истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 80 объектам в Бейт-Хануне в секторе Газа, среди них, - подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС.



Израиль находится в состоянии войны, после того, как военное крыло палестинского движения ХАМАС Бригады Аль-Кассам объявило об операции Потоп Аль-Аксы против Израиля.

По последним данным число погибших жителей Израиля превысило 1200 человек, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.