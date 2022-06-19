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Другое     19.06.2022 18:35

«Калибром» уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генштаба – Минобороны РФ

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Теги:  Минобороны РФ  брифинг  ВСУ  генштаб  удар  Калибр  спецоперация 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях уничтожено в результате удара нанесенного высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Об этом сообщило Минобороны России на брифинге 19.06.2022 (13:10).

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Теги: 
Минобороны РФ  брифинг  ВСУ  генштаб  удар  Калибр  спецоперация 

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