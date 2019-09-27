27 сентября. Mossovetinfo.ru – Карантин по бешенству установлен на территории района Ростокино Северо-Восточного административного округа столицы. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Карантин установлен в связи с выявлением 25 сентября случая заболевания бешенством дикого животного. Карантин установлен до 26 ноября.
На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля собаками и кошками, вывоз собак и кошек за пределы территории, где объявлен карантин.
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