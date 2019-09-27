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Другое     27.09.2019 18:49

Карантин по бешенству установлен на территории района Ростокино

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Теги:  карантин  животные 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Карантин по бешенству установлен на территории района Ростокино Северо-Восточного административного округа столицы. Распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Карантин установлен в связи с выявлением 25 сентября случая заболевания бешенством дикого животного. Карантин установлен до 26 ноября.

На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля собаками и кошками, вывоз собак и кошек за пределы территории, где объявлен карантин.


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Карта места

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Теги: 
карантин  животные 

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