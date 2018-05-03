Карты «Тройка» с футбольным дизайном появятся в Москве к ЧМ-2018

3 мая. Mossovetinfo.ru - Карты «Тройка» и брелоки с футбольным дизайном появятся в московском метро к старту чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в Москве и еще 10 российских городах с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи пройдут в «Лужниках» и на стадионе «Спартака».