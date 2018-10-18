18 октября. Mossovetinfo.ru – Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на один сезон отстранил казанский «Рубин» от участия в еврокубках, сообщается на официальном сайте УЕФА.



Отстранение от еврокубков будет действовать в течение двух ближайших сезонов, если в этот период казанский клуб пройдет отбор в еврокубки.



Решение об отстранении принято рбитражной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов в связи с невыполнением казанским клубом правил финансового fair play. В 2014 году «Рубин» уже был оштрафован на финансовые нарушения на 6 миллионов евро, кроме того, между клубом и УЕФА было подписано соглашение об устранении нарушений fair play. В сезоне 2017/18 появилось сообщение, что казанский клуб не смог выполнить условия соглашения.



В последний раз «Рубин» принимал участие в еврокубках в сезоне 2015/2016. Тогда казанский клуб выступал в Лиге Европы и завершил выступления после группового этапа.