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Другое     16.04.2021 14:34

КДК РФС наказал «Локомотив» проведением матча на нейтральном поле

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Теги:  футбол  Локомотив  Спартак  РФС  наказание 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — Московский «Локомотив» наказан проведением одного матча на нейтральном поле в другом городе, сообщает «РБ Спорт».

Кроме того, за нарушение регламента КДК РФС оштрафовал начальников команд «Локомотив» и «Спартак» Станислава Сухину и Василия Козовцева на 150 тысяч рублей каждого

«Локомотив» и Сухина наказаны за то, что перед матчем 25 тура чемпионата России по футболу против московского «Спартака», Сухина зашел в судейскую комнату, что запрещено регламентом. Козловцев наказан за то, что зашел в судейскую после окончания матча, что также запрещено регламентом.

Ранее по итогам матча вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме был дисквалифицирован на два матча за оскорбительные жесты в адрес болельщиков «Спартака».

Матч 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» завершился победой железнодорожников со счетом 2:0.


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Теги: 
футбол  Локомотив  Спартак  РФС  наказание 

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