Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

4 августа. Mossovetinfo.ru - Хакеры продают данные россиян, которые приняли участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию.



Как сообщает «Коммерсантъ», на тематических форумах база на 1,1 миллиона строк продается по 1,5 доллара за каждую. На основе номеров паспортов злоумышленник предлагает обновить уже имеющиеся у него базы данных под запрос покупателей — например, добавить туда имя, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории.



Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в интервью «Эху Москвы» ранее отрицал, что база избирателей появилась в отрытом доступе.