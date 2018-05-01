1 мая. Mossovetinfo.ru - - Не названные хакеры 1 ма я взломали официальный сайт Роскомнадзора. На момент выпуска данной новости на сайте размещена карикатура, высмеивающая блокировку Телеграмм.На сайте Роскомнадзора была размещена карикатура: