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Другое     01.05.2018 18:32

Хакеры сломали сайт Роскомнадзора

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1 мая. Mossovetinfo.ru - - Не названные хакеры 1 ма я взломали официальный сайт Роскомнадзора. На момент выпуска данной новости на сайте размещена карикатура, высмеивающая блокировку Телеграмм.

На сайте Роскомнадзора была размещена карикатура:
Роскомнадзор, хакеры, Телеграмм
 

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