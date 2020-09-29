29 сентября. Mossovetinfo.ru - Кирилл Новиков покинул клуб главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.
Сообщается, что Новиков подал в отставку после вчерашнего поражения бело-голубых в матче чемпионата России по футболу против подмосковных «Химок» со счетом 1:0. Руководство клуба приняло решение принять отставку Новикова.
Временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Александр Кульчий. О дальнейших кадровых решения клуб сообщит дополнительно.
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