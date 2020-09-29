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Другое     29.09.2020 14:41

Кирилл Новиков покинул пост главного тренера «Динамо»

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Теги:  футбол  Динамо Москва  Кирилл Новиков  отставка 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - Кирилл Новиков покинул клуб главного тренера московского футбольного клуба «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

Сообщается, что Новиков подал в отставку после вчерашнего поражения бело-голубых в матче чемпионата России по футболу против подмосковных «Химок» со счетом 1:0. Руководство клуба приняло решение принять отставку Новикова.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Александр Кульчий. О дальнейших кадровых решения клуб сообщит дополнительно.


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Теги: 
футбол  Динамо Москва  Кирилл Новиков  отставка 

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