4 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай подал жалобу в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО) на введение США дополнительных 10-процентных пошлин на китайские товары, заявило Министерство коммерции КНР во вторник. Об этом сообщило Синьхуа.
Этот шаг направлен на защиту законных прав и интересов Китая, заявил официальный представитель Минкоммерции КНР в ответ на запросы СМИ.
Введение Соединенными Штатами дополнительных тарифов на китайские товары
серьезно нарушило правила ВТО, и этот вопиющий акт является типичной практикой унилатерализма и торгового протекционизма, заявил официальный представитель ведомства. Он добавил, что действия США нанесли серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе, подорвали основу торгово-экономического сотрудничества между Китаем и США и нарушили стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок. Соединенные Штаты неоднократно ставили унилатерализм над мультилатерализмом, что подвергалось решительному осуждению со стороны большинства членов ВТО.
«Китай решительно выступает против действий США и призывает американскую сторону немедленно исправить свои проступки», - сказал официальный представитель ведомства.
Являясь решительным сторонником и важным участником многосторонней торговой системы, Китай готов вместе с другими членами ВТО реагировать на вызовы для многосторонней торговой системы, брошенные унилатерализмом и торговым протекционизмом, а также обеспечивать упорядоченное и стабильное развитие международной торговли, добавил официальный представитель ведомства.
Также Китай введет дополнительные пошлины на часть импортной продукции из США, начиная с 10 февраля, заявил Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР во вторник.
Согласно уведомлению этого комитета, на импорт угля и сжиженного природного газа американского производства будут введены дополнительные 15-процентные тарифы.
На импорт производимой США сырой нефти, сельскохозтехники, многолитражных автомобилей и пикапов будут введены дополнительные тарифы в размере 10 процентов, заявили в комитете.