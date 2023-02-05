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Другое     05.02.2023 15:40

Китай решительно не одобряет и протестует против силового нападения США на гражданский беспилотный дирижабль - МИД

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Теги:  Китай  МИД  дирижабль  протест  США  реакция 

5 февраля, Mossovetinfo.ru - В МИД КНР заявили, что Китай решительно не одобряет и протестует против силового нападения США на гражданский беспилотный дирижабль, говорится в заявлении в связи с заявлением США о сбитом китайском беспилотном дирижабле.

"Китай решительно не одобряет и протестует против силового нападения США на гражданский беспилотный дирижабль. Китайская сторона после проверки неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщила, что его прибытие в США из-за форс-мажорных обстоятельств было совершенно неожиданным. Китайская сторона четко попросила американскую сторону должным образом разобраться с этим вопросом в спокойной, профессиональной и сдержанной манере. Представитель Министерства обороны США также отметил, что воздушный шар не представляет военной или физической угрозы для людей на земле. При таких обстоятельствах применение силы США является явной чрезмерной реакцией и серьезным нарушением международной практики. Китай будет решительно защищать законные права и интересы соответствующей компании и оставляет за собой право при необходимости предпринять дальнейшие ответные действия", - говорится говорится в заявлении МИД КНР.

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Теги: 
Китай  МИД  дирижабль  протест  США  реакция 

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