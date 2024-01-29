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Другое     07.02.2024 07:41

Китай выдвинул этическую инструкцию по исследованию интерфейса «мозг-компьютер»

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Теги:  мозг-компьютер  инструкция  этика  Китай  КНР 

7 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай выдвинул свою первую этическую инструкцию для нормализации исследований в области интерфейса «мозг-компьютер» (ИМК), чтобы такие исследования в основном были направлены на лечебно-оздоровительные цели. Об этом сообщает Синьхуа.

Инструкция была разработана Подкомитетом по этике в сфере искусственного интеллекта при Государственном комитете по научно-технологической этике. В ней предписывается, что исследования ИМК необходимо проводить на основе умеренных и безопасных принципов, а их основной целью должно быть оказание содействия, улучшение и восстановление сенсомоторных функций организма или улучшение взаимодействия человека и компьютера, чтобы тем самым укрепить здоровье и благополучие человека.

Согласно документу, клинические испытания в сфере инновационных продуктов с технологией ИМК можно проводить только на пациентах с редкими болезнями, которые серьезно угрожают их жизни и против которых отсутствуют другие эффективные методы лечения. Вместе с этим, такие испытания должны вестись при строгом соблюдении соответствующих норм страны по медицинскому оборудованию и клиническим исследованиям, а также в условиях полного информирования их участников и при наличии их согласия.

Помимо этого, инструкцией предусматривается, что проекты по исследованию ИМК на человеке должны предварительно пройти этический надзор и полноценное обоснование клинической безопасности и эффективности, включая предоставление отчета о тестах на биосовместимость и отчета о безопасности и эффективности в отношении испытуемых животных.

30 января стало известно, что Neuralink Илона Маска имплантировал мозговой чип первому человеку - первый пациент-человек получил имплантат от стартапа Neuralink, занимающегося мозговыми чипами, в воскресенье и хорошо выздоравливает, сообщил основатель компании, миллиардер Илон Маск.

В то же время, глобальная гонка за функциональностью ИИ на фоне технологического противостояния с США привела к тому, что растущий спрос на чипы для искусственного интеллекта (ИИ) вынудил Huawei замедлить производство смартфонов Mate 60, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Теги: 
мозг-компьютер  инструкция  этика  Китай  КНР 

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