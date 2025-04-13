Китай запустил кампанию по борьбе с вредоносным маркетингом в секторе коротких видеороликов

15 апреля — Mossovetinfo.ru — Канцелярия Центральной комиссии по делам киберпространства во вторник запустила общенациональную кампанию по борьбе с вредоносным маркетингом в секторе коротких видеороликов для создания более здоровой и заслуживающей доверия онлайн-среды, сообщает Синьхуа.



Трехмесячная кампания направлена против сфабрикованного контента, дезинформации, поведения, нарушающего общественный порядок и добрую мораль, а также противоправных действий с целью привлечения трафика.



Основные нарушения включают в себя размещение эмоционально манипулятивного контента с целью использования симпатий общественности для получения незаконной прибыли, а также использование дипфейков и измененных аудио- и видеоматериалов для создания сюжетов, заявили в канцелярии.



Кампания подчеркивает важность подотчетности, требуя, чтобы платформы коротких видеороликов пресекали злонамеренный маркетинг.



Платформы и аккаунты, уличенные в серьезных нарушениях, будут подвергнуты строгим наказаниям.



Китай считается родиной обширного рынка коротких видеороликов. По состоянию на июнь 2024 года число пользователей коротких видеороликов в стране достигло 1,05 млрд человек, составив 95,5 проц. от общего числа пользователей интернета в Китае.