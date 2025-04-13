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Другое
15.04.2025, 12:00
Китай запустил кампанию по борьбе с вредоносным маркетингом в секторе коротких видеороликов
15 апреля — Mossovetinfo.ru — Канцелярия Центральной комиссии по делам киберпространства во вторник запустила обще...
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13.04.2025, 13:02
Средствами ПВО России сбит самолет F-16 воздушных сил Украины - Минобороны РФ
13 апреля — Mossovetinfo.ru — Средствами противовоздушной обороны сбит самолет F-16 воздушных сил Украины, сообщается...
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Другое
13.04.2025, 12:38
США освободили смартфоны и электронику от действия взаимных пошлин
13 апреля — Mossovetinfo.ru — Администрация президента США Дональда Трампа решила освободить от взаимных пошлин эле...