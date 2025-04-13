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Другое     15.04.2025 12:00

Китай запустил кампанию по борьбе с вредоносным маркетингом в секторе коротких видеороликов

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Теги:  видеоролики  маркетинг  злонамеренность  платформы  пресечение  компания  Китай 

15 апреля — Mossovetinfo.ru — Канцелярия Центральной комиссии по делам киберпространства во вторник запустила общенациональную кампанию по борьбе с вредоносным маркетингом в секторе коротких видеороликов для создания более здоровой и заслуживающей доверия онлайн-среды, сообщает Синьхуа.

Трехмесячная кампания направлена против сфабрикованного контента, дезинформации, поведения, нарушающего общественный порядок и добрую мораль, а также противоправных действий с целью привлечения трафика.

Основные нарушения включают в себя размещение эмоционально манипулятивного контента с целью использования симпатий общественности для получения незаконной прибыли, а также использование дипфейков и измененных аудио- и видеоматериалов для создания сюжетов, заявили в канцелярии.

Кампания подчеркивает важность подотчетности, требуя, чтобы платформы коротких видеороликов пресекали злонамеренный маркетинг.

Платформы и аккаунты, уличенные в серьезных нарушениях, будут подвергнуты строгим наказаниям.

Китай считается родиной обширного рынка коротких видеороликов. По состоянию на июнь 2024 года число пользователей коротких видеороликов в стране достигло 1,05 млрд человек, составив 95,5 проц. от общего числа пользователей интернета в Китае.

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Теги: 
видеоролики  маркетинг  злонамеренность  платформы  пресечение  компания  Китай 

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