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Другое     02.03.2024 05:07

Китайские ученые предложили новое решение для быстрой зарядки литий-ионных аккумуляторов

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Теги:  электромобили  батареи  Китай  наука  электролит нового типа 

2 марта — Mossovetinfo.ru — Группа китайских ученых разработала электролит нового типа, способный увеличить скорость зарядки и расширить диапазон рабочих температур литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей, говорится в научной статье о проведенном исследовании, опубликованной в четверг в журнале Nature. Об этом сообщает Синьхуа

Новая разработка позволяет поддерживать реверсивный цикл заряд-разряд для литий-ионных аккумуляторов в широком диапазоне температур от минус 70 до плюс 60 градусов Цельсия, а также завершить весь цикл заряд-разряд для подобных аккумуляторов всего за 10 минут при комнатной температуре, говорится в исследовании.

По словам профессора Школы материаловедения и инженерии Чжэцзянского университета Фань Сюлиня, скорость зарядки, рабочая температура и безопасность литий-ионных аккумуляторных батарей являются ключевыми вопросами для дальнейшего развития сектора по производству электромобилей. Аккумуляторы этой категории для электромобилей требуют высокой плотности, быстрой зарядки и широкого диапазона рабочих температур, отмечается в исследовании.

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Теги: 
электромобили  батареи  Китай  наука  электролит нового типа 

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