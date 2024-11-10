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Другое     26.11.2024 09:47

Китайский суперкомпьютер «Тяньхэ» возглавил рейтинг Small Data Green Graph 500

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Теги:  Китай  КНР  суперкомпьютер  рейтинг  программа  НИОКР  эффективность 

26 ноября — Mossovetinfo.ru — Китайский суперкомпьютер нового поколения «Тяньхэ» занял первое место в актуальном рейтинге Small Data Green Graph 500, составленном национальным суперкомпьютерным центром в Чанша провинции Хунань (Центральный Китай), сообщает Синьхуа.

Также сообщается, что рейтинг Graph 500, впервые опубликованный в 2010 году, является наиболее авторитетным международным чартом, оценивающим производительность суперкомпьютеров при графовых вычислениях.

Рейтинг оценивает производительность и энергоэффективность суперкомпьютеров по всему миру при обработке больших графов, используя такой показатель производительности, как MTEPS/W - миллион пройденных ребер графа в секунду на один ватт.

Суперкомпьютер нового поколения «Тяньхэ» возглавил рейтинг Green Graph 500 в категории «Малые данные» с показателем 22 301,67 MTEPS-W. Малые и большие данные классифицируются в зависимости от масштаба данных, при этом малые в основном используются для графовых вычислений.

Последнее достижение суперкомпьютера «Тяньхэ» не только демонстрирует его высокий уровень производительности и энергоэффективности, но и подтверждает, что программная система «Тяньту», разработанная китайской национальной НИОКР-командой в сфере суперкомпьютеров, может максимально использовать их потенциал в области обработки графов.

Суперкомпьютер нового поколения «Тяньхэ Синъи» был представлен в Национальном суперкомпьютерном центре в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая в начале декабря 2023 года.

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Теги: 
Китай  КНР  суперкомпьютер  рейтинг  программа  НИОКР  эффективность 

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