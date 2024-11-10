26 ноября — Mossovetinfo.ru — Китайский суперкомпьютер нового поколения «Тяньхэ» занял первое место в актуальном ре...

11 ноября — Mossovetinfo.ru — Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье официально взял на себя ...