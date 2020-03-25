25 марта. Mossovetinfo.ru – Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально объявила о досрочном завершении сезона из-за ситуации с коронавирусом, сообщение опубликовано на официальном сайте лиги.
Сообщается, что данное решение принято «после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ».
Розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван на этапе ¼ финала из-за распространения коронавируса. После этого финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» отказались от дальнейшего участия в плей-офф, а казанский «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой о досрочном завершении сезона без определения победителя.
Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.
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