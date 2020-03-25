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Другое     25.03.2020 12:56

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

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Теги:  хоккей  КХЛ  коронавирус 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально объявила о досрочном завершении сезона из-за ситуации с коронавирусом, сообщение опубликовано на официальном сайте лиги.

Сообщается, что данное решение принято «после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ».

Розыгрыш плей-офф КХЛ был прерван на этапе ¼ финала из-за распространения коронавируса. После этого финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» отказались от дальнейшего участия в плей-офф, а казанский «Ак Барс» обратился в КХЛ с просьбой о досрочном завершении сезона без определения победителя.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета Директоров КХЛ.


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Теги: 
хоккей  КХЛ  коронавирус 

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