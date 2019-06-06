6 июня. Mossovetinfo.ru – Клубы Российской премьер-лиги высказались за увеличение количества команд в высшей лиге российского футбола до 18, такое решение было принято на общем собрании клубов РПЛ в четверг, 5 июня, сообщил журналистам генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.



За расширение РПЛ высказались представители 15 клубов, один клуб высказался против.



На данный момент в РПЛ выступает 16 команд, это количество остается неизменным с 1998 года. С предложением об увеличении РПЛ до 18 команд в мае выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.



Окончательное решение об увеличении количества команд в РПЛ примет исполком Российского футбольного союза. Увеличение количества команд в РПЛ может состоятся начиная с сезона 2020/2021.