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Другое     06.06.2019 15:02

Клубы Российской премьер-лиги высказались за расширение лиги до 18 команд

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Теги:  РПЛ  футбол  расширение  спорт 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Клубы Российской премьер-лиги высказались за увеличение количества команд в высшей лиге российского футбола до 18, такое решение было принято на общем собрании клубов РПЛ в четверг, 5 июня, сообщил журналистам генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

За расширение РПЛ высказались представители 15 клубов, один клуб высказался против.

На данный момент в РПЛ выступает 16 команд, это количество остается неизменным с 1998 года. С предложением об увеличении РПЛ до 18 команд в мае выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.

Окончательное решение об увеличении количества команд в РПЛ примет исполком Российского футбольного союза. Увеличение количества команд в РПЛ может состоятся начиная с сезона 2020/2021.


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Теги: 
РПЛ  футбол  расширение  спорт 

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