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Другое     29.09.2021 15:04

Клубы РПЛ намерены сменить президента лиги Прядкина

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Теги:  футбол  РПЛ  Сергей Прядкин  отставка 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Клубы Российской премьер-лиги намерены сменить руководителя лиги Сергея Прядкина, который занимает свой пост 15 лет, сообщает «РБ Спорт».

Сообщается, что на фоне пандемии коронавируса, у клубов появилось много вопросов к руководству лиги, при том, что претензии к Прядкину были и раньше. В ходе пандемии неоднократно возникали ситуации, когда Лига просто самоустранялась от выполнения своих обязанностей. В результате у клубов возникла идея о смене руководства. В настоящее время вопрос прорабатывается.

По данным издания Sport24, 5 октября, на общем собрании РПЛ клубы намерены потребовать от Прядкина подать в отставку, а если он этого не сделает вынести ему вотум недоверия.

Наиболее вероятным кандидатом на пост президента РПЛ СМИ называют главу судейского комитета РПЛ Ашота Хачатурянца.


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Теги: 
футбол  РПЛ  Сергей Прядкин  отставка 

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