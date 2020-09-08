8 сентября. Mossovetinfo.ru – Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин полностью восстановился от травмы и готов сыграть в дерби против ЦСКА, сообщается на официальном сайте красно-белых.



Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа на правах свободного агента, однако из-за травмы еще не провел за свой новый клуб ни одного матча.



Матч 7-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА - «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября на ВЭБ-Арене.