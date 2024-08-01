Коллекция картин в престижной Галереи Курто при пожаре в Сомерсет-хаус не пострадала

18 августа — Mossovetinfo.ru — Коллекция картин в престижной Галереи Курто при пожаре в Сомерсет-хаус не пострадала, пожарные справились с возгоранием на крыше исторического дворца Сомерсет-хаус в центре Лондона, - сообщают английские СМИ.



Для борьбы с пожаром были задействованы 20 спасательных машин и 125 пожарных.



По словам директора управляющего музеем благотворительного фонда Somerset House Trust Джонатана Рики, коллекция картин не пострадала, а все сотрудники и посетители были эвакуированы.



Сомерсет-хаус останется закрытым до устранения последний пожара, а галерея Курто продолжит работу в штатном режиме.



Галерея Курто славится своим собранием шедевров мирового искусства. Среди наиболее значимых экспонатов - знаменитая картина Эдуарда Мане «Бар в „Фоли-Бержер"» и легендарный «Автопортрет с перевязанным ухом» Винсента Ван Гога.