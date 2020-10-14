14 октября. Mossovetinfo.ru – Компания Apple в своей штаб-квартире в Куперино провела презентацию линейки новых смартфонов iPhone 12.



В линейке представлены четыре смартфона: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они оснащены четырехядерными процессорами A14 Bionic и дисплеями с керамическим покрытием Ceramic Shield, которые обеспечивают смартфонам дополнительную прочность.



Кроме того, в модели iPhone 12 используется режим Smart Data, который позволяет увеличить время работы смартфона без подзарядки.



Основной новинкой новых моделей iPhone является поддержка 5G, причем, по заявлению Apple новые смартфоны смогут «принимать 5G там, где другие смартфоны этого не могут».



В России в первую очередь можно будет сделать предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Предзаказ начнется с 21 октября, iPhone 12 будет стоить 79 990 рублей, iPhone 12 Pro – 99 990 рублей.



Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется с 6 ноября, стоимость iPhone 12 mini составит 69 990 рублей, iPhone 12 Pro Max – 109 990 рублей. Все смартфоны будут доступны в четырех цветах: графитовом, серебристом, золотом и тихоокеанском синем.