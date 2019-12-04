4 декабря. Mossovetinfo.ru – Компания Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о нескольких случаях перехвата переписки пользователей Telegram.
Как сообщили в компании, в конце 2019 года к ним обратились несколько российских предпринимателей, которые сообщили о случаях несанкционированного доступа к их переписке в Telegram. Проведенное компанией исследование установило, что взлом происходил с помощью СМС. При активации мессенджера на новом устройстве, Telegram рассылает сообщение об этом на все устройства пользователя, а затем. По запросу присылает смс с кодом активации на мобильный телефон пользователя. Хакеры сами инициировали отправку смс, перехватывали его, и использовали полученный код активации для авторизации.
В связи с выявленным способом перехвата сообщений в Telegram, компания Group-IB рекомендует пользователям мессенджера установить дополнительную авторизацию в виде пароля.
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