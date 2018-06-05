5 июня. Mossovetinfo.ru – Комплексное благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда завершено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
На четной стороне Солянского проезда пешеходная часть расширена до 2,5 метра и замощена гранитной плиткой. Кроме того, на Солянке и в Солянском проезде установлено более 2 тысяч метров бордюрного камня и более 70 опор для современных фонарей с энергосберегающими лампами. Был заменен асфальт, установлены урны, скамейки и 2 информационные стелы.
Под землю были убраны воздушные линии связи. Установлено 90 кабельных колодцев, что позволит оперативно выполнять ремонт в случае необходимости и подключать дополнительные линии без масштабных разрытий.
Здесь также реконструировали ливневую канализацию и отремонтировали инженерные коммуникации: газопровод, водопровод и тепловые сети.
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