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Другое     05.06.2018 08:11

Комплексное благоустройство Солянки завершено

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Теги:  Солянка  Петр Бирюков  Бирюков  благоустойство 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Комплексное благоустройство улицы Солянка и Солянского проезда завершено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На четной стороне Солянского проезда пешеходная часть расширена до 2,5 метра и замощена гранитной плиткой. Кроме того, на Солянке и в Солянском проезде установлено более 2 тысяч метров бордюрного камня и более 70 опор для современных фонарей с энергосберегающими лампами. Был заменен асфальт, установлены урны, скамейки и 2 информационные стелы.

Под землю были убраны воздушные линии связи. Установлено 90 кабельных колодцев, что позволит оперативно выполнять ремонт в случае необходимости и подключать дополнительные линии без масштабных разрытий.

Здесь также реконструировали ливневую канализацию и отремонтировали инженерные коммуникации: газопровод, водопровод и тепловые сети.


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Карта места

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Теги: 
Солянка  Петр Бирюков  Бирюков  благоустойство 

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