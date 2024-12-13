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Другое     20.12.2024 07:38

Конгресс США не принял республиканский законопроект о предотвращении шатдауна

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Теги:  США  бюджет  правительство  шатдаун  Трамп  Маск 

20 декабря — Mossovetinfo.ru — Палата представителей Конгресса США в четверг не приняла представленный республиканцами новый законопроект о расходах после того, как избранный президент США Дональд Трамп отклонил временный законопроект, согласованный двумя партиями. У законодателей остается всего один день, до полуночи субботы по местному времени (8:00 мск 21 декабря), на утверждение нового финансирования, чтобы избежать приостановки работы правительства.

«В четверг Палата представителей, возглавляемая республиканцами, отклонила временный план финансирования, поддержанный избранным президентом Дональдом Трампом, за 24 часа до приостановки работы правительства США. Это стало кульминацией двух необычных дней в Вашингтоне, которые показали, насколько сильна власть нового президента.

Трамп и его главный советник Илон Маск оказывали давление на законодателей-республиканцев, в том числе угрожая выступить против них на следующих выборах, чтобы заставить их отказаться от более ранней двухпартийной сделки», - отмечает Bloomberg.

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Теги: 
США  бюджет  правительство  шатдаун  Трамп  Маск 

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