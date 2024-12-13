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20.12.2024, 07:38
Конгресс США не принял республиканский законопроект о предотвращении шатдауна
20 декабря — Mossovetinfo.ru — Палата представителей Конгресса США в четверг не приняла представленный республикан...
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19.12.2024, 07:44
Китай твердо выступает против внесения Евросоюзом своих физических и юридических лиц в список санкций против России
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Китай выражает сильное недовольство и решительный протест против включения Европейс...
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13.12.2024, 13:22
Удар по энергообъектам Украины - в том числе ответ на атаку на Таганрог - Песков
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что удар по энергетическим о...