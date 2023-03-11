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Другое     11.03.2023 10:54

Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю

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Теги:  Кикина  космонавт  полет  МКС  НАСА  Crew Dragon 

11 марта. Mossovetinfo.ru - Сегодня в 10:20 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 отстыковался от узлового модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции, - сообщает Роскосмос.

В составе экипажа — космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Ранее отстыковку переносили из-за погодных условий. Dragon вернется в атмосферу Земли и приводнится примерно через 19 часов, - сообщила в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит корабль.

Приводнение корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида) планируется 12 марта в 05:02 мск, - сообщает Роскосмос.

Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах

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Теги: 
Кикина  космонавт  полет  МКС  НАСА  Crew Dragon 

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