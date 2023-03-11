Корабль Crew Dragon с Анной Кикиной отстыковался от МКС для возвращения на Землю

11 марта. Mossovetinfo.ru - Сегодня в 10:20 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 отстыковался от узлового модуля Harmony американского сегмента Международной космической станции, - сообщает Роскосмос.



В составе экипажа — космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.



Ранее отстыковку переносили из-за погодных условий. Dragon вернется в атмосферу Земли и приводнится примерно через 19 часов, - сообщила в Twitter компания SpaceX, которой принадлежит корабль.



Приводнение корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе возле города Тампа (штат Флорида) планируется 12 марта в 05:02 мск, - сообщает Роскосмос.



Кикина прибыла на МКС в октябре на корабле Crew Dragon в составе международного экипажа Crew-5. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в прошлом году соглашению между США и РФ о перекрестных полетах