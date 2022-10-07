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Другое     07.10.2022 08:06

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина прилетела на МКС

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Теги:  Роскосмос  Кикина  МКС 

7 октября. Mossovetinfo.ru - Космонавт Роскосмоса Анна Кикина прилетела на МКС, сообщает Роскосмос. Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС.

В пятницу, 7 октября 2022 года, в 00:01 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции. На борту корабля экипаж миссии Crew-5 — космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту Европейского космического агентства Саманте Кристофоретти.

Таким образом, до отлета предыдущей экспедиции численность экипажа на МКС увеличится до 11 человек.

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Теги: 
Роскосмос  Кикина  МКС 

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