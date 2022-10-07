Космонавт Роскосмоса Анна Кикина прилетела на МКС

7 октября. Mossovetinfo.ru - Космонавт Роскосмоса Анна Кикина прилетела на МКС, сообщает Роскосмос. Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту пристыковался к МКС.



В пятницу, 7 октября 2022 года, в 00:01 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon причалил к узловому модулю Harmony американского сегмента Международной космической станции. На борту корабля экипаж миссии Crew-5 — космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Анна Кикина, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.



После открытия переходных люков они присоединятся к экипажу 68-й длительной экспедиции — космонавтам Роскосмоса Сергею Прокопьеву и Дмитрию Петелину, астронавтам NASA Челлу Линдгрену, Роберту Хайнсу, Джессике Уоткинс и Франциско Рубио, а также астронавту Европейского космического агентства Саманте Кристофоретти.



Таким образом, до отлета предыдущей экспедиции численность экипажа на МКС увеличится до 11 человек.