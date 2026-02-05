 
Актуальные темы: переговоры
Другое     11.02.2026 14:55

Кредит Украине на €90 млрд одобрен Европарламентом

Теги:  СВО  Украина  кризис  финансирование  кредит  Европарламент  одобрение  мнение 

11 февраля — Mossovetinfo.ru — Европейский парламент одобрил кредит Украине на €90 млрд, сообщила его председатель Роберта Метсола.

«Сегодняшнее важное голосование, одобрившее кредит в размере €90 миллиардов, предоставило Украине жизненно важную поддержку», — написала она в своем аккаунте в соцсети сообщают ведущие СМИ.

Кредит в €90 млрд выделяется из общего бюджета блока на 2026–2027 годы 19 декабря.

«Абсурдный кредит» в размере 90 млрд евро не только не ведет к завершению конфликта, но, напротив, продолжает его разжигать, поскольку в ЕС не наблюдается никаких дипломатических усилий. С таким заявлением выступил евродепутат от оппозиционной итальянской партии Движение «5 звезд» Данило Делла Валле, комментируя голосование в ЕП по еврозайму для Украины, сообщило ТАСС.

