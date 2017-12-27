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Другое     17.01.2018 00:31

Криптовалюта биткоин продолжает резкое падение из-за регулирования интернет-валюты

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Теги:  биткоин  курс  падение  регулирование  криптовалюта  запрет 

16 января, Mossovetinfo.ru – По итогам среды по московскому времени криптовалюта биткойн потеряла 19,4% опустившись ниже 11000 долларов за биткойн, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Через пол-часа после полуночи, на момент выхода материала, суточное падение  биткоина составило 22,15 процента, и биткойн стоил $10599

Таким образом - после резкого дневного обвала самая популярная криптовалюта продолжает падение которое вызвано новостями из Китая и Южной Кореи и ряде других стран Азии о жестких ограничениях для криптовалютных бирж вплоть до полного запрета.

Ранее Министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ён в интервью местной радиостанции TBS заявил, что запрет на торговлю криптовалютами все еще возможен. Ведется подготовка законопроекта о запрете биткоина в Южной Корее.

Другие криптовалюты, такие как эфириум, риппл, биткоин кэш также продолжили снижение.

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Карта места

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Теги: 
биткоин  курс  падение  регулирование  криптовалюта  запрет 

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