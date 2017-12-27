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17.01.2018, 00:31
Криптовалюта биткоин продолжает резкое падение из-за регулирования интернет-валюты
16 января, Mossovetinfo.ru – По итогам среды по московскому времени криптовалюта биткойн потеряла 19,4% опустившись ниже 11000 долларов за биткойн, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Через пол-часа...
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27.12.2017, 21:09
Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 2 января
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27.12.2017, 20:59
Расписание работы новогодних площадок на Тверской улице 1 января 2018 года