Криптовалюта биткоин продолжает резкое падение из-за регулирования интернет-валюты

16 января, Mossovetinfo.ru – По итогам среды по московскому времени криптовалюта биткойн потеряла 19,4% опустившись ниже 11000 долларов за биткойн, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Через пол-часа после полуночи, на момент выхода материала, суточное падение биткоина составило 22,15 процента, и биткойн стоил $10599



Таким образом - после резкого дневного обвала самая популярная криптовалюта продолжает падение которое вызвано новостями из Китая и Южной Кореи и ряде других стран Азии о жестких ограничениях для криптовалютных бирж вплоть до полного запрета.



Ранее Министр финансов Южной Кореи Ким Дон Ён в интервью местной радиостанции TBS заявил, что запрет на торговлю криптовалютами все еще возможен. Ведется подготовка законопроекта о запрете биткоина в Южной Корее.



Другие криптовалюты, такие как эфириум, риппл, биткоин кэш также продолжили снижение.