Другие материалы
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Другое
01.03.2018, 08:05
Криптовалюта опасна и причастна к гибели людей заявил Билл Гейтс
1 марта, Mossovetinfo.ru – Криптовалюта опасна и напрямую причастна к гибели людей, а анонимность криптовалюты дает возможность преступникам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить н...
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Другое
28.02.2018, 16:20
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
28 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Международный олимпийский комитет (МОК) 28 февраля снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР), полностью восстановив ОКР в правах. ...
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Другое
25.02.2018, 10:49
На 55-м году жизни скончалась популярнейшая индийская киноактриса Шридеви
25 февраля /Mossovetinfo.ru/. Одна из самых популярнейших и любимых актрис индийской киноиндустрии, Шридеви, скоропостижно скончалась от сердечного приступа в субботу в 54 года. Ссылаясь на ист...