Криптовалюта опасна и причастна к гибели людей заявил Билл Гейтс

1 марта, Mossovetinfo.ru – Криптовалюта опасна и напрямую причастна к гибели людей, а анонимность криптовалюты дает возможность преступникам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и проводить незаконные трансакции, заявил один из создателей компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс. Об этом сообщает Independent.



«Сейчас криптовалюты используются для того, чтобы покупать фентанил - обезбаливающее средство, которое входит в состав многих наркотиков. Оно покупается онлайн без должного контроля. Таким образом криптовалюта напрямую причастна к гибели людей», - сказал Гейтс.



«Правительства стран должны иметь возможность раскрывать схемы по отмыванию денег», - подчеркнул Билл Гейтс.



Также Б.Гейтс сказал, что криптовалюты — очень рискованный вариант для долгосрочных инвестиций.