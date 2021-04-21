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Другое     21.04.2021 18:22

«Крылья Советов» стали финалистом Кубка России по футболу

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Теги:  футбол  Кубок России по футболу  Крылья Советов  Ахмат 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — Самарские «Крылья Советов» стали первым финалистом Кубка России по футболу, в полуфинале самарская команда обыграла по пенальти грозненский «Ахмат».

Матч проходил в Грозном. Основное и дополнительное время закончилось вничью 0:0. В серии пенальти «Крылья Советов» победили со счетом 4:1.

Второй финалист определится в матче московского «Локомотива» с ЦСКА. Матч состоится сегодня на стадионе в Черкизово в 19:00 мск.

Финальный матч Кубка России по футболу состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

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Карта места

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Теги: 
футбол  Кубок России по футболу  Крылья Советов  Ахмат 

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