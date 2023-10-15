Кто и сколько может собирать с дачников и что грозит за неуплату - Роскачество

4 ноября — Mossovetinfo.ru — С 1 октября 2023 года вступил в силу закон (351-ФЗ) о совершенствовании условий владения, пользования и распоряжения общим недвижимым имуществом, Закон упорядочивает отношения собственности загородной жилой недвижимости, содержание и порядок использования имущества общего пользования. Вопросы оплаты и использования общего имущества регулируются и другими законами.



О том, кто и сколько может собирать с дачников и что грозит за неуплату взносов, которые направляются на развитие садового товарищества и ремонт общего имущества, Роскачество сообщило ИА МОССОВЕТ. Публикуем эту информацию полностью:



«Владельцы участков в СНТ делают регулярные взносы. Эти деньги направляются на развитие садового товарищества и ремонт общего имущества. Кто и сколько может собирать с дачников и что будет, если не платить.



Взносы в СНТ делятся на членские и целевые. Первые уплачиваются периодически, вторые — время от времени для конкретных задач. Периодичность и сроки уплаты членских взносов определяются уставом (но собирать деньги чаще, чем раз в месяц, запрещено). В общем случае взносы должны быть одинаковы для всех, но закон предполагает отличие взносов для отдельных участников СНТ, если это обусловлено различным объемом использования общего имущества, размером участков, количества построек, в общем, теми факторами, которые напрямую влияют на то, какую долю расходов «забирает» на себя собственность или деятельность эти участников СНТ.



На что могут быть направлены средства от членских взносов

В Законе указывается, на какие цели может быть потрачена сумма, собранная за счет членских взносов. А точнее, допустимы расходы на следующее:

• Содержание имущества общего пользования товарищества, включая уплату аренды.

• Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением.

• Осуществление расчетов с компанией, занимающейся вывозом мусора с территории СНТ.

• Благоустройство участков общего назначения.

• Охрана территории садоводства или огородничества, обеспечение пожарной безопасности.

• Проведение аудиторских проверок.

• Выплата заработной платы специалистам, с которыми товарищество заключает трудовые договоры (естественно, на выполнение работ, обслуживающих интересы всех участников СНТ, а не частные заказы).

• Организация и проведение общих собраний, выполнение решений этих собраний.

• Уплата налогов и сборов.



На что можно тратить средства от целевых взносов

Целевые взносы собираются тогда, когда требуется разовая трата на нужны СНТ. Происходить это может по общему решению, вынесенному на собрании жильцов. Там же определяются сроки, порядок их уплаты, размеры взносов. Средства перечисляются на расчетный счет товарищества.

Эти деньги могут быть потрачены исключительно на следующие цели:

• Подготовка документов, необходимых для образования земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего предоставления товариществу такого земельного участка.

• Подготовка документации по планировке территории.

• Проведение кадастровых работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о различных земельных участках.

• Создание или приобретения необходимого имущества общего пользования.

• Организация мероприятий, предусмотренных решением общего собрания членов товарищества.



Порядок уплаты взносов и наказание за неуплату, а также контроль за тратами

Порядок уплаты взносов, как мы уже упоминали, указывается в уставе СНТ. Если члены товарищества регулярно не платят взносы, но продолжают пользоваться своим участком, им могут начисляться пени. А если и это не помогает, средства с владельцев земельных участков могут взиматься в судебном порядке.



Игорь Поздняков, Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества:

Также не стоит забывать, что законом предусмотрены более суровые последствия: при неуплате членом СНТ взносов в течение более 2 месяцев с момента возникновения обязанности по их уплате (если более длительный срок не предусмотрен уставом СНТ) членство должника в товариществе может быть прекращено принудительно. Решение об исключении принимается общим собранием членов СНТ большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании членов СНТ. При этом членство в СНТ прекращается со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной данным решением.

Участники СНТ в свою очередь имеют право получать отчет относительно того, как расходуются средства. По требованию администрация должна предоставить документы, которые подтвердят оплату работ или покупок. Если по какой-то причине ответственные отказываются это делать, участники СНТ со своей стороны также могут обращаться в суд».