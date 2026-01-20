 
Актуальные темы: переговоры
Другое     05.02.2026 13:42

Курс биткоина потерял 8% за сутки, падая до $70 тыс.

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  биткоин  курс  падение  технологические акции  рынки  рисковые активы 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Утром 5 февраля цена BTC снизилась до $70,14 тыс. по данным Binance. Курс биткоина (BTC) вновь обновил минимальные значения, которые были зафиксированы с начала ноября 2024 года.

Обеспокоенность инвесторов по поводу возможного ужесточения регуляций в сфере криптовалют, а также общие тенденции на финансовых рынках, нестабильность, вызванная теми же экономическими факторами, что и на традиционных рынках, привела к снижению спроса на цифровые активы, называются экспертами главными причинами продолжающегося снижения курса биткоина.

Также отмечается, что снижение ликвидности и масштабная распродажа глобальных технологических акций вызвали новое давление на рисковые активы.

Потери в акциях технологических компаний США, из-за опасения по поводу темпов внедрения искусственного интеллекта и увеличения капитальных затрат крупных фирм, заметно повлияли на оценки перспектив этих сегментов рынка, перекинулись на азиатские рынки и распространились на криптовалюты.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
биткоин  курс  падение  технологические акции  рынки  рисковые активы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

13:42 Другое Курс биткоина потерял 8% за сутки, падая до $70 тыс.

08:40 В мире Лавров: Россия не навязывается в помощники США, Израилю или Ирану

15:38 В мире Путин и Си Цзиньпин по видеоконференции обсудили новый грандиозный план развития двусторонних отношений

23:44 Происшествия Пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников администрации Сергиева Посада - УФСБ

07:31 Другое В ChatGPT в 2025 г. попало в 30 раз больше чувствительной информации компаний РФ - анализ

Актуальные материалы

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru