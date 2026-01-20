Другие материалы
05.02.2026, 13:42
Курс биткоина потерял 8% за сутки, падая до $70 тыс.
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Утром 5 февраля цена BTC снизилась до $70,14 тыс. по данным Binance. Курс биткоина (BTC) вновь обно...
03.02.2026, 07:31
В ChatGPT в 2025 г. попало в 30 раз больше чувствительной информации компаний РФ - анализ
3 февраля — Mossovetinfo.ru — Общедоступные ИИ-сервисы вроде Google Gemini или ChatGPT за 2025 год «получили» в 30 раз больше чувс...
20.01.2026, 08:17
Начавшаяся на Земле магнитная буря усилилась до уровня G4.7
20 января — Mossovetinfo.ru — Магнитная буря, начавшаяся на Земле после сильнейшей в 2026 году вспышки на Солнце, дости...