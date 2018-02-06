Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Компания CarPrice, по итогам 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин в 2017 году, составила рейтинг надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-секретарь компании Анна Пухова.



«Девять из десяти мест занимают премиальные автомобили, причем 4 из них — производства Mercedes-Benz. Сказывается высокая надежность конструкции, хорошее лакокрасочное покрытие и внимание со стороны владельцев. Smart Fortwo обычно «варварски» не эксплуатируется, это городская машинка, чем и обусловлено ее попадание в рейтинг», - отмечают в CarPrice.



Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска:

1. Mercedes-Benz CL-klasse III (C216) - цена 932 520

2. Smart Fortwo II - цена 286 230

3. BMW 6ер II (E63/E64) - цена 800 000

4. Nissan Murano II (Z51) - цена 607 750

5. Mercedes-Benz GLK-klasse I (X204) – цена 762 579

6. Infinity M III Рестайлинг - цена 566 216

7. Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) Рестайлинг - цена 812 000

8. Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (C216) - цена 1 072 500

9. Lexus LX III - цена 1 614 200

10. Lexus GX I - цена 1 735 945



CarPrice – один из крупнейших продавцов подержанных автомобилей в России. В течение 2017 года компания провела 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин. В настоящее время компания располагает 60 розничными точками, расположенными в 25 городах страны.