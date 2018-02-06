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Другое
08.02.2018, 12:56
Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Компания CarPrice, по итогам 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин в 2017 году, составила рейтинг надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска. Об этом ИА ...
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Другое
08.02.2018, 12:47
Наиболее популярные автомобили 2003-2008 года выпуска по версии CarPrice
8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Компания CarPrice, по итогам 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин, составила рейтинг наиболее популярных автомобилей 2003-2008 года выпуска. Об этом ИА «Моссовет...
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Другое
06.02.2018, 11:41
Продолжается обвал курса биткойна – курс опускался ниже $6 тысяч
6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - Продолжается обвал курса биткойна, вызванный многими причинами, в том числе неоднократными похищениями хаккеров криптовалюты с бирж. Курс криптовалюты биткойн оп...