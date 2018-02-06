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Другое     08.02.2018 12:56

Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

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Теги:  автомобили  подержанные  надежность  рейтинг  CarPrice 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Компания CarPrice, по итогам 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин в 2017 году, составила рейтинг надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-секретарь компании Анна Пухова.

«Девять из десяти мест занимают премиальные автомобили, причем 4 из них — производства Mercedes-Benz. Сказывается высокая надежность конструкции, хорошее лакокрасочное покрытие и внимание со стороны владельцев. Smart Fortwo обычно «варварски» не эксплуатируется, это городская машинка, чем и обусловлено ее попадание в рейтинг», - отмечают в CarPrice.

Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска:
1. Mercedes-Benz CL-klasse III (C216) - цена 932 520
2. Smart Fortwo II - цена 286 230
3. BMW 6ер II (E63/E64) - цена 800 000
4. Nissan Murano II (Z51) - цена 607 750
5. Mercedes-Benz GLK-klasse I (X204) – цена 762 579
6. Infinity M III Рестайлинг - цена 566 216
7. Mercedes-Benz CLS-klasse I (C219) Рестайлинг - цена 812 000
8. Mercedes-Benz CL-klasse AMG II (C216) - цена 1 072 500
9. Lexus LX III - цена 1 614 200
10. Lexus GX I - цена 1 735 945

CarPrice – один из крупнейших продавцов подержанных автомобилей в России. В течение 2017 года компания провела 149 тысяч онлайн-аукционов по продаже машин. В настоящее время компания располагает 60 розничными точками, расположенными в 25 городах страны.

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Теги: 
автомобили  подержанные  надежность  рейтинг  CarPrice 

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