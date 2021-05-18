«Локомотив» будет играть в «Лужниках», стадион в Черкизове могут снести

18 мая. Mossovetinfo.ru — По информации ИА МОССОВЕТ, футбольный клуб «Локомотив» намерен проводить матчи на стадионе в Лужниках, стадион «РЖД Арена» в Черкизове могут снести.



Как сообщает telegram-канал Baza, глава РЖД Олег Белозеров направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором просит рассмотреть возможность передать в долгосрочную аренду клубу арену «Лужники» и ряд других объектов спорткомплекса для того, чтобы использовать их как домашний стадион и базу клуба, а также разместить в Лужниках академию и офис клуба.



В письме указано, что существующий стадион «РЖД Арена» в Черкизове был построен в 2002 году, и его текущее состояние требует капитальных вложений для реконструкции, либо для строительства на его месте новой арены.



В случае, если предложение будет принято, «Локомотив» готов передать городу права на стадион «РЖД Арена» и прилегающие территории, а также права на принадлежащие клубу спортивные сооружения в Перово, Баковке (где находится база команды) и Свиблово.



При этом, в письме сообщается, что, если «Локомотив» переедет в Лужники, «на территории в Черкизове будет создан новый многофункциональный район, с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, общественными пространствами и парком».