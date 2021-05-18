 
Актуальные темы:
Другое     18.05.2021 19:00

«Локомотив» будет играть в «Лужниках», стадион в Черкизове могут снести

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  Локомотив  Лужники  стадионы 

18 мая. Mossovetinfo.ru — По информации ИА МОССОВЕТ, футбольный клуб «Локомотив» намерен проводить матчи на стадионе в Лужниках, стадион «РЖД Арена» в Черкизове могут снести.

Как сообщает telegram-канал Baza, глава РЖД Олег Белозеров направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо, в котором просит рассмотреть возможность передать в долгосрочную аренду клубу арену «Лужники» и ряд других объектов спорткомплекса для того, чтобы использовать их как домашний стадион и базу клуба, а также разместить в Лужниках академию и офис клуба.

В письме указано, что существующий стадион «РЖД Арена» в Черкизове был построен в 2002 году, и его текущее состояние требует капитальных вложений для реконструкции, либо для строительства на его месте новой арены.

В случае, если предложение будет принято, «Локомотив» готов передать городу права на стадион «РЖД Арена» и прилегающие территории, а также права на принадлежащие клубу спортивные сооружения в Перово, Баковке (где находится база команды) и Свиблово.

При этом, в письме сообщается, что, если «Локомотив» переедет в Лужники, «на территории в Черкизове будет создан новый многофункциональный район, с развитой спортивной, торговой и деловой инфраструктурой, общественными пространствами и парком».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  Локомотив  Лужники  стадионы 

Возврат к списку

Лента новостей

19:00 Другое «Локомотив» будет играть в «Лужниках», стадион в Черкизове могут снести

18:31 Власть Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие

17:31 В мире Госдеп ожидает, что встреча Путина и Байден состоится в ближайшие недели

16:28 Город (Москва и область) Центральный детский магазин на Лубянке закрыли из-за нарушения антикоронавирусных мер

14:32 Общество Температурный рекорд 124-летней давности побит в Москве

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru