16 марта. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» обыграл на своем поле «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Антон Миранчук.
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