29 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» обыграл на своем поле грозненский «Ахмат» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Голы забивали Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90).
В девяти матчах «Локомотив» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
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