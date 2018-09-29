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Другое     29.09.2018 20:52

«Локомотив» обыграл в Москве «Ахмат» в чемпионате России по футболу

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Теги:  ФК Локомотив  чемпионат России по футболу  футбол  спорт 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» обыграл на своем поле грозненский «Ахмат» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Голы забивали Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90).

В девяти матчах «Локомотив» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.


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Теги: 
ФК Локомотив  чемпионат России по футболу  футбол  спорт 

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