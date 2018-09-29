29 сентября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» обыграл на своем поле грозненский «Ахмат» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.



Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0. Голы забивали Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90).



В девяти матчах «Локомотив» набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.