5 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» одержал волевую победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги.
Встреча, которая состоялась в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Дубль сделал Владислав Игнатьев, еще один мяч с пенальти забил Антон Миранчук.
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