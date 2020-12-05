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Другое     05.12.2020 16:06

«Локомотив» одержал волевую победу над «Рубином» в РПЛ

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5 декабря. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» одержал волевую победу над казанским «Рубином» в матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги.

Встреча, которая состоялась в субботу в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Дубль сделал Владислав Игнатьев, еще один мяч с пенальти забил Антон Миранчук.


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