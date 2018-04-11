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14.04.2018, 17:32
«Локомотив» разгромил «Динамо» в Химках
14 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский «Локомотив» разгромил в Химках столичное «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль сделал Антон Миранчук, по ...
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Другое
13.04.2018, 00:07
ЦСКА не смог выйти в полуфинал Лиги Европы
13 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл на своем поле вничью с лондонским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы. Ответный матч 1/4 финала, который прошел в Москве в четв...
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Другое
11.04.2018, 16:58
Валерий Шанцев стал генеральным директором ХК «Динамо» (Москва)
11 апреля. Mossovetinfo.ru - Бывший заместитель мэра Москвы и экс-губернатор Нижегородской области стал генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо». «Я глубоко убежден, что ...