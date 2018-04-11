Другое 14.04.2018, 17:32 «Локомотив» разгромил «Динамо» в Химках

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский «Локомотив» разгромил в Химках столичное «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль сделал Антон Миранчук, по ...

Другое 13.04.2018, 00:07 ЦСКА не смог выйти в полуфинал Лиги Европы

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл на своем поле вничью с лондонским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы. Ответный матч 1/4 финала, который прошел в Москве в четв...