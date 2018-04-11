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Другое     14.04.2018 17:32

«Локомотив» разгромил «Динамо» в Химках

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Теги:  ФК Локомотив  ФК Динамо  чемпионат России по футболу 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Московский «Локомотив» разгромил в Химках столичное «Динамо» в матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль сделал Антон Миранчук, по голу забили Джефферсон Фарфан и Дмитрий Тарасов.

«Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате России.

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Карта места

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Теги: 
ФК Локомотив  ФК Динамо  чемпионат России по футболу 

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