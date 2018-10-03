3 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» уступил немецкому «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.



Встреча, которая прошла в среду на московском стадионе «Локомотив», завершилась победой «Шальке» со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил полузащитник немецкой команды Уэстон Маккенни.



Это второе поражение «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. После двух туров «Локомотив» имеет в своем активе 0 очков и занимает последнее место в группе D.