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Другое     03.10.2018 21:49

«Локомотив» уступил «Шальке» в матче Лиги чемпионов в Москве

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Теги:  Локомотив  футбол  Лига чемпионов 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» уступил немецкому «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в среду на московском стадионе «Локомотив», завершилась победой «Шальке» со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил полузащитник немецкой команды Уэстон Маккенни.

Это второе поражение «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. После двух туров «Локомотив» имеет в своем активе 0 очков и занимает последнее место в группе D.


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Теги: 
Локомотив  футбол  Лига чемпионов 

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