3 октября. Mossovetinfo.ru – Московский «Локомотив» уступил немецкому «Шальке» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, которая прошла в среду на московском стадионе «Локомотив», завершилась победой «Шальке» со счетом 1:0. Единственный мяч на 88-й минуте забил полузащитник немецкой команды Уэстон Маккенни.
Это второе поражение «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов. После двух туров «Локомотив» имеет в своем активе 0 очков и занимает последнее место в группе D.
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