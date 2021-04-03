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Другое     03.04.2021 16:43

«Локомотив» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России

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Теги:  спорт  футбол 

3 апреля. Mossovetinfo - Московский «Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. В субботу железнодорожники в гостях обыграли «Ротор». В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

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Теги: 
спорт  футбол 

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