«Локомотив» выиграл пятый матч подряд в чемпионате России

3 апреля. Mossovetinfo - Московский «Локомотив» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. В субботу железнодорожники в гостях обыграли «Ротор». В следующем туре «Локомотив» сыграет со «Спартаком».

