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Другое     01.12.2020 23:59

«Локомотив» вылетел из Лиги чемпионов

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Теги:  ФК Локомотив  Лига чемпионов  футбол  спорт 

1 декабря. Mossovetinfo.ru – «Локомотив» проиграл дома «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Это поражение лишило российский клуб шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.

На третье место и участие весной в Лиге Европы теоретические шансы у «Локомотива» остаются.


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Теги: 
ФК Локомотив  Лига чемпионов  футбол  спорт 

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