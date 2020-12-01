1 декабря. Mossovetinfo.ru – «Локомотив» проиграл дома «Зальцбургу» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Это поражение лишило российский клуб шансов на выход в следующую стадию Лиги чемпионов.
На третье место и участие весной в Лиге Европы теоретические шансы у «Локомотива» остаются.
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