Лукашенко подписал Закон "О геноциде белорусского народа"

5 января. Mossovetinfo.ru - Закон "О геноциде белорусского народа" подписан Президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила пресс-службе главы государства. Установлено юридическое признание геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и до 1951 года. Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в этот период.



Реализация закона будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной войны, а также сплоченности белорусского общества, отмечается в сообщении пресс-службы Президента.



В июле 2021 года А.Лукашенко в ходе встречи с Генпрокурором Белоруссии отметил, что ранее эту тему замалчивали, но необходимо показать, что происходило в годы войны на территории Белоруссии.



"Геноцид советских людей на территории Беларуси - эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, - сказал Президент. - Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали" - сказал Лукашенко.



Также 28 октября Лукашенко, встречаясь с Генеральным прокурором России Игорем Красновым, попросил российскую сторону подключиться к работе по расследованию фактов геноцида в годы Великой Отечественной войны.



На территории Белоруссии гитлеровцы создали свыше 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений для военнопленных, для гражданского населения, женских лагерей, пересыльных лагерей СС, гетто и других. В самом крупном, Тростенецком, лагере смерти, было уничтожено свыше 200 тысяч человек. По далеко не полным данным только в лагерях смерти на территории Белоруссии нацисты уничтожили свыше 1 миллиона 400 тысяч человек. Всюду в БССР немецкой администрацией по плану "Ост" проводилась политика геноцида, грабежа и насилия.

